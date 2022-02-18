إزالة 4 حالات بناء بدون ترخيص وإيقاف حالة في مركز قنا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، وحسين الزمقان نائب رئيس المدينة، اليوم الجمعة، 3 حالات بناء عشوائي وبدون ترخيص بجزيرة دندرة وعزبة يوسف والترامسة التابعة لقروي دندرة، كما أوقفت أعمال بناء بدون ترخيص على شكل صبة خرسانة في شارع مصنع المكرونة شرق مدينة قنا.

إزالة حالة تعدي بمساحة 150 مترا

يذكر أن حي السيد شمال قنا برئاسة محمد علي، قد أزال حالة بناء بدون ترخيص، مساء أمس الخميس، على مساحة 150 متر تقريبا، بشارع العصارة المتفرع من شارع «قنا - سفاجا» الصحراوي.

اقرأ أيضا أزهري عن التعدي على الأراضي الزراعية: غير جائز شرعا

وتناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص وبشكل عشوائي والتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية، حفاظا على الأراضي الزراعية ومنع انتشار العشوائيات، واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حق الشعب.

إزالة 123 حالة تعدي بقرية المحروس

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، قد نفذت حملة إزالات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

اقرأ أيضا مصدر: عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية الحبس 5 أعوام وغرامة 5 ملايين

وأوضح رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 123 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 139 ألف متر تقريبا، عبارة عن تعديات بالبناء بالطوب الأبيض وعشش بالبوص، موضحا أن الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، ومنطقة آثار قنا، وحضور مساعد مدير الأمن للأفراد والتدريب.