إصابة شخصين في انقلاب سيارة داخل ترعة في طنطا

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق «كفر الزيات - طنطا» بالقرب من قرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة المارة على طريق «كفر الزيات - طنطا» بالقرب من قرية شبرا النملة، وإصابة مستقليها.

انتقلت قوة أمنية وسيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة «صابر. م. م. ع» ويبلغ من العمر 49 عاما، مقيم بقرية كفر سلامون، بمركز كوم حماده، بمحافظة البحيرة، وآخر مقيم بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها داخل الترعة المارة علي «كفر الزيات - طنطا» بالقرب من قرية شبرا النملة، بعد اختلال عجلة القيادة، بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وجرى رفع آثار الحادث وانتشال السيارة من الداخل الترعة.