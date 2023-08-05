تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية، الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024، فور غلق باب التقديم الذي لا يزال مفتوحا حتى الآن، ويمكن في الوقت الحالي، تعديل البيانات لمن قام بالتقديم، وفق الضوابط التي أعلن عنها الأزهر الشريف، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

يبدأ الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 فور إغلاق التقديم، إذ تتاح حاليا إمكانية تعديل البيانات لمن قام بالتقديم.

ضوابط الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

- الحد الأدنى لسن التقديم في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو 6 أعوام في أول أكتوبر 2023، والحد الأقصى 9 أعوام.

- يجب على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وهم المسؤولون عن صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد ونوعه.

- يجب على ولي الأمر متابعة موقع التنسيق الإلكتروني، حتى ظهور النتيجة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك، خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي من أجل استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023.

- تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك.

- تصعيد أطفال المستوى الثاني دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني.

- يجوز لولي أمر الطفل في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال التقديم إلكترونيا لابنه في تنسيق الصف الأول الابتدائي، في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال.