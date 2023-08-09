وظائف شاغرة في بنك مصر.. اعرف المهام والشروط والمؤهلات

أعلن بنك مصر عن حاجته لشغل وظائف شاغرة داخل المؤسسة المالية والمصرفية، للعمل دواما كاملا داخل مقر البنك، شرط توافر مجموعة من المؤهلات والشروط في المتقدمين للوظائف.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، يوضح التقرير التالي الوظائف المطلوبة للعمل داخل بنك مصر، وفق صفحة البنك على منصة وموقع الوظائف «لينكد إن»، والذي يتيح التقديم له عبر المنصة.

تفاصيل وظائف بنك مصر

يطلب بنك مصر موظفين جدد للانضمام لدى فريق البنك، للعمل كممثلين خدمة العملاء، وتفاصيلها كالتالي:

- خدمة العملاء من خلال إتمام معاملات الحساب.

- تنفيذ عدد من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- تأكد من أن درج النقود متوازن مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص، أو زيادات.

- تهيئة الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- يحدد فرص تنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام مختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية.

- شرط أن يكون المتقدم من سكان القاهرة والجيزة فقط.

- صاحب خبرة من 0 إلى 3 سنوات خبرة.

- درجة البكالوريوس من أي جامعة معترف بها.

- الدرجة: جيد أو أعلى.

- الخريجين الجدد لأعوام (2020 /2021 /2022).

- العمر: 28 كحد أقصى.

- لا أقارب للمتقدم يعملون في بنك مصر.