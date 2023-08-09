وظائف مطلوبة لأصحاب الإعاقات الخفيفة.. بعضها براتب يتخطى 25 ألف جنيه

يبحث بعض أصحاب الإعاقات الحركية الخفيفة عن وظائف شاغرة تسمح لهم العمل وتحقيق الذات وهو ما استعرضه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال توافر أكثر من وظيفة تتطلب هذا الأمر للعمل لدى مؤسسات مختلفة سواء خاصة أو حكومية، والتي تشترط سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتعلقة بالوظائف التي ترصدها «الوطن»، فتوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة والتي تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا أصحاب الإعاقات الخفيفة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرا للشركة.

وظيفة فني معمل

اسم الشركة: نواة للأجهزة العلمية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة قيادة أوناش سوسته (ليبيا)

اسم الشركة: صح للحديد والصلب.

مقر الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

رخصة معدات ثقيلة: نعم.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 29 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 8 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 20000 - 25000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس صيانة كهربائية

اسم الشركة: الشركة الاستثمارية لمنتجات الالبان.

مقر العمل: طريق مصر إسكندرية الصحراوي - البحيرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة فني معمل ميكروبيولوجي/ تحاليل

اسم الشركة: نواة للأجهزة العلمية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مصور

اسم الشركة: دامسون.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة موظف/ موظفة استقبال وسكرتارية

اسم الشركة: نواة للأجهزة العلمية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة كاتبة محتوى

اسم الشركة: ويبتازيا.

مقر العمل: حدائق الأهرام - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 - 4000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة محاسبة عامة

اسم الشركة: شركة العالمية للتوريدات الكهربائية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: سمارت للأنظمة المتكاملة.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000 - 2000 جنيه مصري.

وظيفة فنى خراطة

اسم الشركة: ام سي اس هوم.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 - 7000 جنيه مصري.