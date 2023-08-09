محافظة الجيزة تعلن توفير فرص عمل جديدة.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع ىالتواصل الاجتماعي «فيسبوك» اعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل أحد مصانع المواد الغذائية.

نوعية وشروط وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وأوضحت محافظة الجيزة عبر منشور لها الوظائف والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين الراغبين لشغلها:

- عمال إنتاج

المؤهل: لايقل عن متوسط

النوعية: زكور فقط

السن: من 21 إلى 35 سنة

مدة العمل: 9 ساعات

الراتب: مرتب وأوفرتايم

الموقف من التجنيد: موقف واضح من التجنيد

تأمينات: تأمين طبي واجتماعي

مواصلات: يوجد مواصلات

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة عبر المنشور، الراغبين بالتقديم للتعيين بالوظائف المطلوبة بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا.

كيفية التواصل مع المتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات التالية:

«35711198 - 35730825».