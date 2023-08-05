محافظة الجيزة تنظم ورش عمل لبناء قدرات النشء بالمدارس

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج الورش التي نظمتها وحدة السكان بالجيزة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم كمرحلة أولى.

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إلى أن الورش تهدف إلى بناء قدرات النشء داخل مدارس المحافظة واستغلال طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية للعمل على إكسابهم مهارات جديدة ونشر المبادئ والقيم والأخلاقية بين طلاب التعليم الأساسي لكونهم نواة الحاضر والمستقبل، حيث تقام فعالياتها خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023.

مدارس المرحلة الأولى

وشملت المرحلة الأولى من ورش العمل مدارس «شبرامنت الإعدادية بنات بإدارة أبو النمرس التعليمية، الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، أم المؤمنين الابتدائية بإدارة العجوزة التعليمية، يوسف محمود يوسف بإدارة الحوامدية التعليمية، سميرة موسى للتعليم الأساسي بالسكن البديل بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية».

رفع الوعي القيمي والأخلاقي

وأشارت المحافظة، في بيان، إلى أنه يأتي ذلك تفعيلا لدور المجتمع المدني وتكاتف كافة أجهزة الدولة مع فئات المجتمع، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر من خلال مشروع «قيم وحياة» الذي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين.

واستهدفت الورشة غرس بذور القيم الـ11 وهي «المسؤولية - السلام - السعادة - الصدق - المحبة - النزاهة - التعاون - التواضع - الاتحاد - الاحترام - البساطة»، بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من 10 إلى 15 عاما في 5 مدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 20 طالبا، وعلى مدار يومين لكل مدرسة بإجمالي 100 طالب وطالبة طول فترة المشروع، وذلك من خلال الاستعانة بالشباب المبدعين من فريق عمل مشروع «قيم وحياة».

تبسيط مفهوم القيم للطلبة

وشهدت ورش العمل استبيان قبلي للطلاب عن معنى القيم كما ضمت عدد من الأنشطة لتبسيط مفهوم كل قيمة للطلبة من خلال قيامهم بعمل «مشاهد مسرحية - الرسم والتلوين - ألعاب تحفيزية وترفيهية - مناقشات جماعية - فرق ومجموعات عمل - بناء المعرفة بالاكتشاف داخل محيط المدرسة - مسابقات - عروض تقديمية»، وفي نهاية كل ورشة عمل يتم قياس الأثر لمعرفة المعلومات والقيم المكتسبة قبل وبعد الورشة.