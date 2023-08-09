ظواهر جوية متوقعة غدا الخميس.. نشاط لحركة الرياح والعظمى تصل لـ43

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس، الموافق 10 أغسطس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة على كل المدن والأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاطا في حركة الرياح على مناطق على فترات متقطعة.

ظواهر جوية متوقعة

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحرين، تكون معتدلة إلى مضطربة في البحر المتوسط، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر غدا الخميس، كما يلي.

القاهرة 33 25.

العاصمة الادارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 35 25.

العريش 33 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 40 26.

نخل 38 17.

كاترين 33 16.

الطور 36 24.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 40 30.

الاسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 25.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 39 29.

الغردقة 41 30.

سفاجا 39 29.

مرسى علم 40 30.

شلاتين 40 31.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 29.

الفيوم 36 24.

بني سويف 37 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 39 25.

سوهاج 41 27.

قنا 42 28.

الأقصر 43 29.

أسوان 43 29.

الوادى الجديد 45 30.

أبوسمبل 43 30.