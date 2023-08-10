رقمان قياسيان في بطولة الإسماعيلية للسباحة بالزعانف

نجحت اللاعبة لوجين محمد شوقي بطلة العالم في السباحة بالزعانف، واللاعب طارح حسن بطل العالم، في تحقيق رقمين قياسيين جديدين في بطولة الإسماعيلية للسباحة بالزعانف والمقامة في مجمع السباحة التابع لهيئة قناة السويس خلال الفترة الحالية.

وبحسب بيان رسمي لمجلس إدارة منطقة الإسماعيلية فإن بطولة المنطقة دائما ما تشهد في كل نسخة رقما قياسيا جديدا، مشيراً إلى أن النسخة الحالية شهدت تحطيم رقمين قياسيين في أول سباقين للبطولة، ما يعكس تطور مستوى سباحي المنطقة.

وأضاف البيان أن السباحين طارق حسن ولوجين شوقي مثلا المنطقة وأنديتهما في منتخب مصر ببطولة العالم للناشئين التي أقيمت الشهر الماضي بالقاهرة، مشيراً إلى أن مجلس المنطقة يعمل على تطوير مستوى البطولة في ظل دعم فني ومادي ومعنوي الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بقيادة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ.

الأرقام القياسية

ونجحت اللاعبة لوجين محمد شوقي والمسجلة في مركز شباب المنشية، في تحقيق رقم قياسي في سباق السباحة 100 متر بالزعانف المزدوجة برقم 49.32 ثانية محطمة رقمها الشخصي السابق في بطولة العالم للنائشين 2023 بزمن 50.25 ثانية.

كما نجح اللاعب طارق حسن، سباح نادي التمساح بمحافظة الإسماعيلية، في تحقيق ميدالية ذهبية لسباق السباحة 50 مترا بزعانف المونو بزمن 16.05 ثانية، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم أدهم محمد وجدي لاعب نادي البنك الأهلي، سجله ببطولة العالم للأندية عام 2021 بزمن 16.24 ثانية.

وتقام بطولة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ بمجمع سباحة هيئة قناة السويس، في الفترة ما بين 8 -12 أغسطس، بمشاركة ما يقرب من 1500 سباح.