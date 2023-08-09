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أمين الفتوى يوضح لـ قناة الناس حكم ترديد الأذان وراء المؤذن بصوت مرتفع

كتب:

مريم جاد
09:16 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم ترديد الأذان خلف المؤذن بصوت عالٍ؟.

ترديد الأذان خلف المؤذن عبادة

وقال أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «طبعا ترديد الأذان خلف المؤذن عبادة، وهي داخلة في ذكر الله، ودائما العبادات يحكمها مبدأ أساسي، وهو عدم التشويش على الناس، وعدم رفع الصوت، كل العبادات يجب أن تفعل دون التشويش على الآخرين وتشويش ذهنهم».

وتابع: «العبادة تتم بصوت منخفض، مينفعش إنك تعبد ربنا بصوت عالى وتشوش على الناس وتضايقهم».

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