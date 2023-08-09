كيف أثرت عواصف أمريكا على المنازل؟ تدمير وأعطال في الكهرباء والتليفونات

وثقت عدسات وسائل إعلامية أمريكية، الآثار المدمرة التي خلفتها عواصف «صدى القوس» في بعض الولايات المتحدة والتي ظهرت في انهيار المنازل، وأعمدة الكهرباء التي وقعت على السيارات والمنازل وتسببت في إغلاق عدد من الطرق.

انقطاع الكهرباء بسبب عواصف صدى القوس

وبحسب صحيفة thebaltimorebanner الأمريكية، فقد ظل ما يقرب من 24 ألف من عملاء شركة بالتيمور للغاز والكهرباء بدون كهرباء يوم الثلاثاء، بسبب تعرضهم لعواصف رعدية شديدة ورياح قوية، مما أدى إلى سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء وتسبب في عدد من إغلاق الطرق.

ومنذ أمس في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، فإن نحو 10.755 مواطن متأثرًا في مقاطعة كارول، بالإضافة إلى 9325 في مقاطعة بالتيمور، و1613 في مدينة بالتيمور، و1185 في مقاطعة هارفورد، و536 في مقاطعة هوارد و387 في مقاطعة آن أروندل.

كما حوصر العشرات بعد أن ضربت العاصفة أعمدة الكهرباء والمركبات والسيارات على طول طريق وستمنستر المزدحم.

وقالت شرطة ولاية ماريلاند إن العواصف تسببت في تدمير ما بين 20 إلى 30 عمودًا للمرافق على الطريق المزدحم.

كما وصلت العاصفة إلى وستمنستر بولاية ماريلاند، حيث اقتلعت الأشجار وألحقت أضرارًا بالسيارات والمنازل، وتسببت في إغلاق ما يزيد عن 100 طريق في مقاطعة كارول، وظل العالقون في تلك الطرق حتى ساعات متأخرة من اليوم.

وحتى الآن لا تزال خطوط الهاتف في ويستمنستر باراك التابعة لشرطة ولاية ماريلاند معطلة حتى اليوم الثلاثاء.

آلاف المحاصرين بسبب العاصفة

ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، شهادات لمن عانوا بسبب العاصفة، إذ قالت دوروثي دي لوس ريوس، مالكة مطعم Roberto's Pizza، إن بعد أن قدم أحد العملاء طلبًا سقطت أعمدة الكهرباء أمام متجرها وكأنها مثل «الدومينو»، ثم انفجر عمود الكهرباء، ولم تكن تعرف ما إذا كان سيحدث هل سيمكن إنقاذهم؟.

كما حوصر عشرات الأشخاص في سياراتهم بينما عملت طواقم BGE على وقف الطاقة عن خطوط الكهرباء، وانقاذ نحو 33 بالغًا و14 طفلاً بأمان من المنطقة.

وقال جيفري كامبل إنه قضى 5 ساعات داخل سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات بعد أن حوصر هو وسائقو السيارات الآخرون تحت خطوط الكهرباء.

قال كامبل: كنت أشعر بالرعب خوفًا من لمس أحد تلك الأسلاك، بدأت أشعر بالامتنان لوجود أرض صلبة.