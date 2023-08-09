مصرع عاملين وإصابة آخرين في سقوط ونش بالهرم

لقي عاملان مصرعهما بينما أصيب 2 آخرين إثر سقوط ونش أثناء عملهم، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من النجدة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود سقوط من علو ومتوفين ومصابين، على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له.

مصرع شخصين وإصابة آخرين

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عامل 30 سنة، وآخر 40 سنة، وإصابة شخصين آخرين بنزيف بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، حال قيامهم بأعمال رفع مواد بناء بالطابق التاسع سقط بهم الونش لضعف جدار الحائط المثبت عليه الونش ، تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفي الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.