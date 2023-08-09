التحالف الوطني يوزع 50 مشروعا صغيرا على سيدات قرية «أقفهص» ببني سويف

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية -أحد كيانات التحالف- عددا من المشروعات الصغيرة على أكثر من 50 سيدة من أهالي قرية أقفهص التابعة لمركز الفشن ببني سويف، في إطار مشروع «نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة» الذي تنفذه الهيئة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجانب عقد ندوة تثقيفية لتوعية السيدات بأسس ومبادئ التربية الصحيحة للبط وكيفية الاستفادة منها اقتصادياً وغذائياً.

مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي

قامت الهيئة في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً بتدريب 50 سيدة من أهالي قرية السد التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية على أسس الغذاء الآمن تمهيداً لتسليمهن مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر إذ يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.