«الفساد وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي».. ندوة في جامعة جنوب الوادي

عقدت الإدارة العامة لرعاية الشباب ندوة بعنوان «الفساد وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي»، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وقدم المحاضرة الدكتور حسين عبدالباسط منسق جامعة جنوب الوادي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة.

مفهوم الفساد المالي

وحضر الندوة 50 طالبا وجرى تعريف المشاركين بمفهوم الفساد وأنواعه المالي والإداري والسياسي والاخلاقي وأسباب الفساد وأثار خطورة الفساد على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية ووسائل وسائل مجابهة الفساد دوليا من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد و الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومحليا من خلال الاطار التشريعي الوطني لمكافحة الفساد والتي وضع من خلالها المشرع المصري حزمة من القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة في مجال منع ومكافحة الفساد.

كما جرى من خلال الندوة تعريف المشاركين بدور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد الإداري ودور منظمة الشفافية العالمية في حساب مؤشر مدركات الفساد وترتيب دول العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، وتخلل الندوة إجراء نقاش مع المشاركين عن جهود الجهود التي تقوم بها الدولة في مصر في السنوات الأخيرة من أجل مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.