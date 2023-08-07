مصاريف كليات القطاع الطبي في الجامعات الخاصة.. التمريض بـ31 ألف جنيه

أنهت الجامعات الخاصة والأهلية استعداداتها لأعمال تنسيق القبول 2023 بمختلف الكليات لطلاب الثانوية العامة للشعب الثلاثة، وأعلنت مصاريف العام الدراسي الجاري منها كليات القطاع الطبي.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

وتستعرض «الوطن» مصاريف كليات القطاع الطبي في الجامعات الخاصة والتي منها كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023-2024

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023-2024

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

شكلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 للفصل الدراسي الأول

كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 -2024

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

مصاريف جامعة أكتوبر للعوم الحديثة والآداب 2023-2024

كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 140 ألفًا و300 جنيه.

مصاريف جامعة مصرالدولية 2023-2024

كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا للترم الواحد

كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد

مصاريف جامعة المستقبل 2023-2024

كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

مصاريف جامعة نيو جيزة 2023 -2024

كلية الطب البشري: 204 آلاف جنيه

كلية طب الأسنان: 193ألف جنيه

كلية الصيدلة: 121 ألف جنيه

مصاريف جامعة النهضة 2023-2024

كلية الصيدلة: 56.925 جنيها

كلية طب الأسنان: 74.175 الف جنيه

كلية الطب البشري: 99.750 ألف جنيه

مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2023-2024

كلية العلاج الطبيعي: 78 الف جنيه

كلية الصيدلة : 98 الف جنيه

مصاريف الجامعة البريطانية 2023-2024

كلية التمريض: 63 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: قسم الصيدلة فارم دي 163 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 233 ألف جنيه.

قسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية: 173 الف جنيه.

مصاريف جامعة سيناء فرع العريش 2023-2024

مصروفات كلية الصيدلة: 64 ألف جنيه.

مصروفات كلية الأسنان: 88 ألفا و200 جنيه.

مصاريف جامعة سيناء قرع القنطرة2023-2024

كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

كلية الأسنان:91 ألفا و500 جنيه.

العلاج الطبيعي: 68 ألفا و500 جنيه.

مصاريف جامعة هليوبليس 2023-2024

كلية الصيدلة: 118.275 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 103 آلاف و275 جنيها.

مصاريف جامعة دراية 2023-2024 للترم الواحد

كلية الصيدلة Pharm- 41 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: 57.500 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 37.500 جنيه.

مصاريف جامعة السلام 2023-2024

كلية طب الفم والأسنان 132 ألف جنيه مقسمة على قسطين.

كلية الصيدلة تبلغ 88 ألف جنيه مقسمة على قسطين بعد خصم 20%.

كلية العلاج الطبيعي 88 ألف جنيه ومقسمة إلى قسطين.

مصاريف جامعة حورس 2023-2024

كلية الطب البشري 170 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 160 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 100ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة.

*برنامج فارم 100 ألف جنيه

الصيدلة الإكلينيكية 110 ألف جنيه

مصاريف جامعة الملك سلمان 2023-2024

كلية طب الأسنان: 106,700 جنيه.

كلية الطب البيطري: 66,000 جنيه.

كلية علوم الصيدلة: 93,500 جنيه.

كلية التمريض: 31,000 جنيه.

كلية الطب: 115.500 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024

الطب: 105 آلاف جنيه.

العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الجلالة 2023- 2024

الصيدلة: 85 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

الطب: 120 ألف جنيه.

طب الأسنان: 107 آلاف جنيه.

التمريض: 31 ألف جنيه.

جامعة العلمين 2023-2024

طب الأسنان 97 ألف جنيه.

الطب 105 ألف جنيه.

العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

علوم التمريض 31 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.