إكسترا نيوز: مهرجان العلمين يخاطب جميع الأعمار ونجح في جذب الشباب

قالت ميرفت المليجي موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى العلمين، إن هناك إقبال كبير على الممشي السياحي بمدينة العلمين، بسبب الفعاليات المقامة به وتنوع الفعاليات والأنشطة المقامة به من أنشطة ترفيهية ورياضية وموسيقية وغيرها.

مهرجان العلمين يجمع الشباب

وتابعت عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، بأن مهرجان العلمين يواصل فعاليته التي تحقق رغبات الأعمار المختلفة، وبسبب اختيارات مهرجان العلمين الموفقة نجح في جمع الشباب.

مسرح الشارع وفرقة الحرية على الممشى السياحي

أضافت أن هناك العديد من الفعاليات التي تقام خلال اليومين المقبلين، على الممشى مثل مسرح الشارع، وحفل الفنان مسلم، والفنان بهاء سلطان، إضافة إلى مشاركة فرقة الحرية وفرقة سوهاج والنوبة للفنون الشعبية.