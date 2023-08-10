هل يشهد الذهب انخفاضا جديدا بعد تطبيق «زيرو جمارك» على 600 كيلو واردات؟

بلغ حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعفاة من الجمارك 600 كيلو منذ تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي التي جاءت تحت شعار «زيرو جمارك» في 11 مايو 2023، والتي أحدثت توازنا كبير بين السعر العالمي للذهب والسعر المحلي واستفاد منها عدد كبير من المصريين بالخارج.

مبادرة «زيرو جمارك»

نادي نجيب عضو شعبة الذهب قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذة المبادرة التي اطلقتها وزارة التموين أسهمت بالفعل في استقرار وانخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية، إذ قام العديد من المواطنين بشراء الذهب من الخارج وأيضا من محلات الصاغة: «فيه ناس كتير اشترت الذهب من الخارج وفيه اللي بيستثمره وفي اللي بيستخدم للزينة».

وتابع عضو شعبة الذهب أن الذهب يشهد خلال تلك الفترة استقرارا كبيرا، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا في الفترة المقبلة في الأسواق المحلية.

أفضل عيارات الذهب للاستثمار

وكشف «نجيب» عن عيارات الذهب التي تكون مناسبة للاستثمار وفي عيار 24 وعيار 21 وذلك نظرا لاحتوائهم على نسبة كبيرة من الذهب الخام، كما أن هناك أعيرة لا يُنصح بشرائها عند الرغبة في الاستثمار والادخار بالذهب، على الرغم من انخفاض سعرها، وهي 14 و12 و9، لأنها تستخدم كمظهر للزينة فقط، أكثر من كونها مصدر للاستثمار.

وأوضح مستشار وزير التموين في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تُزيد مباردة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب من حجم الذهب المعفى من الجمارك، خاصةً مع استمرار موسم عودة المصريين من الخارج تزامنًا مع الاجازة السنوية لهم، فضلا عن نتيجة المبادرة بخفض قيمة جرام الذهب من 2850 إلى 2150 جنيهًا بالنسبة للعيار 21.