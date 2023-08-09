ضبط 9 أشخاص بحوزتهم مخدرات بـ2 مليون جنيه في دمياط

ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 9 أشخاص، من بينهم سيدة، ولـ4 منهم معلومات جنائية، بإدارة بؤرة إجرامية، مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط تشكيل عصابي

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلوجراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلوجراما، وأسطوانة لمخدر الهيروين، وكمية من مخدر الشابو، وبندقية آلية، وبندقيتي خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسيارتين، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالي.

اعتراف المتهمين بالاتجار بالمخدرات

وبمواجهة أفراد التشكيل اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.