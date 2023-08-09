 رابط دخول حساب المواطن في السعودية.. اعرف الخطوات

شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة، للبحث عن رابط وإجراءات الدخول على «حساب المواطن»، ويقدم حساب المواطن أهم البرامج الحماية المالية التي يقدم للأسر المحتاجة والتي تعاني من الفقر.

رابط دخول حساب المواطن

ويرغب العديد من المستخدمين المسجلين في الحساب في معرفة رابط دخول حساب المواطن والخطوات اللازمة لتسجيل الدخول، وتحديث بياناتهم الشخصية والحسابية، ويوضح الحساب الرسمي لبرنامج المواطن أنه من الضروري تحديث البيانات لجميع المستفيدين من البرنامج حتى لا يتوقف صرف الدفعات الجديدة.

وتستعرض «الوطن» رابط دخول حساب المواطن وشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق التي واضعها وزارة الموارد البشرية للمتقدمين للحصول علي الدعم من برنامج حساب المواطن.

شروط دخول حساب المواطن

فيما يلي شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق التي وضعتها وزارة الموارد البشرية للمتقدمين للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن:

1. يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

2. يجب أن لا يقل عمر المستفيد المستقل عن 18 عامًا.

3. يستفيد به من يملك أصولاً أو أملاكًا ذات قيمة عالية

4. فترة الإقامة المستفيد إقامة كاملة في السعودية لمدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى خلال العام الحالي لعملية التسجيل.

5. عدم الاشتراك في دور الإيواء.

6. يجب ألا يكون المستفيد مسجونًا.

خطوات التسجيل دخول حساب المواطن

ويمكن للمواطنين التسجيل علي حساب المواطن والتقديم علي الدعم عن طريق الخطوات التالية:-

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنـــــــا.

2. انقر على رمز التسجيل الجديد (أو الدخول إلى حسابك إذا كنت تملك حسابًا سابقًا).

3. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول المسجل لديك.

4. أدخل كلمة المرور المطلوبة وانقر على حفظ.

5. قد يُطلب منك إدخال كلمة مرور مؤقتة تم إرسالها إلى رقم هاتفك المسجل.

6. قم بتغيير كلمة المرور وأدخلها مرة أخرى للتأكيد.

7. قم بقراءة الشروط والموافقة عليها.

8. قم بتنزيل الأوراق المطلوبة واستكمال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في عملية التسجيل.

9. انقر على زر إرسال الطلب لإرسال طلبك.