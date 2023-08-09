الشحات عزازي لـ قناة الناس: مودة آل بيت النبي تكون بكثرة الثناء عليهم

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن مودة آل بيت الرسول، تكون بزيارة رحابهم والإكثار من الثناء عليهم، والصلاة عليهم وعلى جدهم، والتأسس بهم في أخلاقهم وأعمالهم، وأن يكون المكان الذي هم فيه يليق بمثلهم.

أدب كامل اذا ذكر ال البيت

وتابع العالم الأزهري، حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «يجب التزام الأدب الكامل إذا ذكر آل البيت، وإذا تحدثت عنهم، وإذا كنت في ضيافة آل البيت، أو كانوا في ضيافتك».

بيان عملي للقرآن الكريم

وأوضح، أن أخلاق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيان عملي للقرآن الكريم، لافتا إلى أنه يجب التعامل مع أي شخص من آل البيت سواء حيا أو ميتا، كأننا نتعامل مع سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم.