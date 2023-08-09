هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته؟.. أستاذ فقه يوضح لـ قناة الناس

قال هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك حدودا للنظر بين الولد والبنت، وهما «الوجه والكفين».

الوجه مناسب لمعرفة الولد النسب الجمالية

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقاء تلفزيونى برنامج «البيت»، عبر قناة «الناس»، بأن جمهور العلماء اتفق على أن الوجه مناسب لمعرفة الولد النسب الجمالية التي يرغب بها في الفتاة، أما اليد والكفين يدلا على الصحة ومعرفة إذ كانت الفتاة ذات صحة جيدة أم لا، وتلك هي الحدود الذي أشار إليها العلماء.

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رؤية الخاطب لشعر خطيبته مرفوضة

وأضاف «تمام»، أن رؤية الخاطب لشعر خطيبته رفضها أغلب العلماء إذ تترتب عليه فتنة ومشكلة، وقد لا يتم الزواج فالأولى الاقتصار على الوجه والكفين وذلك هو القدر المناسب للولد.