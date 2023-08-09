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أستاذ فقه لـ قناة الناس: 4 معايير أساسية لاختيار الزوجة المناسبة

كتب:

مريم جاد
09:21 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

قال هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك 4 معايير أساسية لاختيار الزوجة المثالية التي تساعد بتكوين بيت مسلم يملؤه الخير والرحمة، وهي الدين، والجمال، والحسب، والمال.

الدين أساس معايير اختيار الزوجة

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقاء تلفزيوني برنامج «البيت»، عبر قناة «الناس»، أن النبي قال «تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وفي مقدمة تلك المعايير يُضع الدين وما يوجه إليه من خلق حسن يعتبر أول معيار، وأهم أساس من أسس اختيار كل من الزوجين.

الحسب والنسب والجمال

ووأضاف «تمام»، أن تعاليم الإسلام وجهتنا بأن نتخير ونقصد الأصل، لأن الناس معادن، وقد اشترط الإمام الغزالي أن تكون الزوجة نسيبة، أي تكون من أهل بيت الدين والصلاح، أما بالنسبة للمال فقد يرغب الرجل في الزواج من امرأة غنية ، وترغب المرأة في الزوج من رجل غني لأستقرار الحياة الزوجية الخاصة بهم.

وأكمل أستاذ الفقه، أن من معايير اختيار الزوج والزوجة بعضهما لبعض الجمال، على ألا يتعارض مع الدين، فإذا تعارض بأن كانت الجميلة ليست ذات دين وخلق فلا اعتداد بهذا الجمال وينظر الفتى بعينيه ليرى هل الجمال مناسب له أم لا؟، وللطرفين الحق في الاختيار بناء على الجمال.

 

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