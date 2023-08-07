صبرة القاسمي: الإخوان سجدوا شكرا بعد علمهم باغتيال فرج فودة ورفعت المحجوب

قال المحامي صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إن الإخوان سجدوا شكرا لله في السجون بعد علمهم بنبأ اغتيال فرج فودة ورفعت المحجوب.

خيرت الشاطر قدم لمساجين جدد طعاما وأغطية في أحد السجون

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن خيرت الشاطر قدم لمساجين جدد طعاما وأغطية في أحد السجون، وعندما عرف أنهم ليسوا من جماعة الإخوان، استرد منهم هذه العطايا وكأنهم ليسوا بشرا.

الشعب المصري تنبه لمؤامرة أبواق الخراب من الخارج

ولفت إلى أن الشعب المصري تنبه لمؤامرة أبواق الخراب من الخارج التي حاولت تكرار التجربة السورية في مصر، وفهم المصريون الدعاية الظالمة والهجوم الظالم على الدولة المصرية، وهذا الوعي هو الرهان الحقيقي.