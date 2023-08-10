حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في مدينة «أجا» بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق، وكل مايعيق المرور والسير في الشوارع بالتنسيق مع المحتفظة وشرطة المرافق بالدقهلية.

أكد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا في بيان صحفي أنه جرى تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات، واستهدفت الحملة شوارع وميادين مدينة أجا، منها «شارع فهمي، الجلاء، ميدان المحطة، وخلف البوسطه كوبري أجا».

نتائج الحملة في أجا

وأسفرت الحملة عن رفع 37 حالة إزالة فورية من الاشغالات والتعديات المتنوعة المخالفة، وجرى إخلاء الشوارع من الباعة على الأرصفة وأيضا رفع الباعة الجائلين ورفع كل ما يعيق الشارع العام والميادين من إشغالات وتعديات على حرم الطريق لتوسعته أمام حركة السيارات والحركه المرورية للمواطنين.

شن حملات يومية لرفع الإشغالات بأجا

وشدد رئيس مجلس المدينة على الاستمراية بشن حملات يوميا لرفع كافة الاشغالات بالشوارع والطرق العامة في نطاق مدينة أجا والتعامل السريع مع كل من يخالف التعليمات.