مدير تعمير سيناء: إنشاء 25 منزلا ريفيا وطرق حديثة لخدمة الأهالي

جهود حثيثة ومستمرة، بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من أجل إعادة تعمير سيناء وتوفير الخدمات كافة بها، سواء من حيث الكهرباء أو الطرق والمواصلات، وتحلية مياه الصرف وإعادة استخدامها وضخها لشمال سيناء.

نهضة عمرانية في جميع المجالات

وأوضح المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك تنمية حقيقية تشهدها سيناء لأول مرة منذ عام 2014، بهذا الكم الكبير في عدة مجالات، وذلك في إطار خطة القيادة السياسية لحماية سيناء، ليس بالقضاء على الإرهاب فقط ولكن بتنميتها وتعميرها، وشد التكتل السكاني لها من جميع المحافظات الأخرى، لاستقرار 3.5 مليون مواطن بها.

وأضاف أنه جرى إنشاء 25 منزلًا ريفيًا في قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وجارِ استكمال المرافق المهمة، علاوة على توصيل جميع الخدمات من كهرباء ومياه وخدمة فايبر لتلك المناطق، في إطار توفير حياة متكاملة للمواطنين.

إنشاء طرق حديثة تضم 4 حارات

وأكد «ناجي» أن الطرق التي يجري تنفيذها جنوب الشيخ زويد ورفح، حديثة وتضم 4 حارات، كل حارة عرضها 11 مترًا، على أن يفصل بين كل حارتين جزيرة، ويكون الطريق مجهزًا بوسائل الحماية من السيول، من حيث عمل سواتر أسمنتية بالإضافة إلى تركيب البلدورات والأشجار لجميع الطرق، وتوفير الإضاءة الكاملة.

وتابع أنّ الطرق الجديدة اختصرت المسافة كثيرا، وقربت الأماكن من بعضها، فالطريق الآن من بوابة الشيخ زويد حتى معبر رفح، يستغرق أقل من 10 دقائق، وكان في السابق يستغرق نحو 45 دقيقة، فضلًا عن افتتاح 6 أنفاق بها وإنشاء معديات وكباري للمرور من وإلى شمال سيناء، ومشروعات التعمير مثل مدينة «بئر العبد الجديد».