18 معلومة مهمة عن بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، إذ تنطلق الدراسة في المدارس والجامعات 30 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبل أفراد الأمن الإداري بالمدارس والجامعات للحفاظ على سير العملية التعليمية دون حدوث أي معوقات.

ونستعرض كل ما يخص العام الدراسي الجديد 2023-2024، في المدارس والجامعات، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، على النحو التالي:

بداية العام الدارسي الجديد 2023-2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2023-2024، يبدأ في المدارس يوم 30 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات مشددة، لضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم في المدارس دون حدوث أي معوقات.

1- 30 سبتمبر 2023 انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس.

2- 14 يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

3- 27 يناير 2024 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين من العام الدراسي الجديد.

4- 8 فبراير 2024 انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول.

5- 10 فبراير 2024 بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد في المدارس.

6- 6 يونيو 2024 إنتهاء العام الدارسي 2023-2024.

7- 25 مايو 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

8- 1 يونيو 2024 بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

9- 15 يونيو 2024 بدء امتحانات الثانوية العامة 2024.

10- تستقبل المدارس والبالغ عددها 55 ألف مدرسة ما يقرب من 22 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد.

العام الدراسي الجديد في الجامعات: الدراسة 30 أسبوعا

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، في الجامعات، حيث تنطلق الدراسة يوم 30 سبتمبر المقبل، وتستمر الدراسة في الجامعات لمدة 30 أسبوعا.

1- 30 سبتمبر المقبل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمعاهد العليا.

2- 9 يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات.

3- 27 يناير 2024 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد في الجامعات.

4- 10 فبراير 2024 موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العليا.

5- 30 مايو 2024 نهاية العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العليا.

6- الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024 يستمر 14 أسبوعاً.

7- الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد يستمر 16 أسبوعاً.

8- الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والمتوسطة تستقبل ما يقرب من 4 ملايين طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد.