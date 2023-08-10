كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير «الحشاشين» استعدادا لعرضه في رمضان المقبل

أعلن الفنان كريم عبدالعزيز، بدء تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان الحشاشين، والمقرر أن يخوض به الماراثون الرمضاني لعام 2024.

كريم عبدالعزيز يعلن بدء تصوير الحشاشين

وكتب كريم عبدالعزيز منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: «النهاردة أول يوم تصوير مسلسل الحشاشين، رمضان 2024 يا رب خير».

وسافر فريق العمل بقيادة المخرج بيتر ميمين إلى دولة كازاخستان لتصوير المشاهد الخارجية ويعود فريق العمل بعد فترة لاستكمال تصوير باقة المشاهد في الديكورات المخصصة.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

مسلسل الحشاشين مأخوذا عن أحداث حقيقية من القرن الحادي والعشرين، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التي تحجز مكانها في دراما رمضان العام المقبل.

وكان آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم بيت الروبي، وهو بطولة كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد.