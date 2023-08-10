تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع، وحركة السفن وصولًا ومغادرة.

11 سفينة على أرصفة الموانئ

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 710 شاحنة و292 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان أن حركة تداول الواردات 4500 طن بضائع، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 363 شاحنة و162 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة أمل ومغادرة ثلاث سفن وهي الحرية 2، بوسيدون إكسبريس والقاهرة، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.