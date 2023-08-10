استجابة للمواطنين.. تركيب مطبات صناعية بشوارع العريش

قام القسم الهندسي بمجلس مدينة العريش بالتنسيق مع إدارة المرور بتركيب مطبات صناعية بشوارع مدينة العريش الرئيسية، وذلك لمنع تكرار الحوادث.

قال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيانه إنه جرى تركيب مطبات صناعية بشارع البحر وأسيو، ودوران المساعيد، وذلك للحد من السرعة الزائدة والعمل على تجنب الحوادث التي تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية.

الطريق أصبح ممهدا أمام سير السيارات

وأضاف أن الطريق الجديد أصبح ممهد تماما، والمسافة ما بين المساعيد ووسط العريش، أصبحت يقطعها السائق في أقل من 15 دقيقة،ولذلك هناك سرعات تتم من سيارات يقتادها شباب صغير، وهذا ما أحدث حوادث على المارة سواء أطفال أو كبار في السن، ولذلك عمل مجلس المدينة على أتجاهين، الأول هو تكثيف تواجد المرور على الطرق السريعة، والثاني، وضع مطبات على الطرق والمنحنيات والدوران، لمنع السرعة الزائدة، موضحا أن المطبات تعمل بالأنارة، وتم وضع أرشادات مرورية، ولافتات أرشادية لمنع الحوادث

استجابة لشكاوى الأهالي على صفحات فيس بوك

وأشار نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بشمال سيناء إلى ضرورة تواجد مطبات اصطناعية على الطرق الجديدة السريعة للحد من السرعات الزائدة للسيارات، والتي تسببت في حوادث كثيرة كان آخرها سيدة صدمتها سيارة بالقرب من دوران المساعيد غرب العريش، وجرى نقلها الى المستشفى بعد تعرضها لإصابات باللغة.