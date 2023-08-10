فرقة مطروح للفنون الشعبية تحيي ليالي السمر على شاطئ العريش

تزور محافظة سيناء فرقة الفنون الشعبية بمحافظة مطروح، وذلك من أجل إحياء أغانٍ من التراث البدوي المطروحي.

ترابط وتلاحم بين فناني مطروح وسيناء

قال سليمان عبد الله، أحد فناني مطروح، لـ «الوطن»، إن هناك ترابطا وتلاحما بين أهالي سيناء، وأهالي مطروح من حيث العادات والتقاليد، والتشابه في الأغاني التراثية الأصيلة.

وأضاف قائد الفرقة المطروحية للفنون الشعبية، أننا لبينا دعوة الثقافة في سيناء فور إبلاغنا، من أجل الوقوف بجانب أهالي سيناء، فالأجواء جميلة ورائعة على بحر العريش، وعودة الأمن والأمان أدى الى حدوث زحام كبير على شواطئ سيناء، وإحياء الحفلات والسهرات والسمر، هو نوع من إثبات الذات لأهالي سيناء، ورسالة إلى العالم بأن سيناء آمنة ومستقرة.

أغانٍ ودبكات وسهرات استعراضية على شاطئ العريش

وقال خالد الشعراوي فنان سيناوي، لـ«الوطن»، إن فرقة الفنون الشعبية تغني نفس الأغاني ونفس الدبكات التي تقوم بها فرقة سيناء الاستعراضية للفنون الجميلة، فإنه لا اختلاف، فقد قدمت أسماء كبيرة من الفن المطروحي، والتي غنت لسيناء ولمصر وللجيش المصري العظيم.

وأضاف الشعراوي أن هناك تبادل فنون استعراضية قديم مع فرقة مطروح، والوادي الجديد وجنوب سيناء، وسيوة، فكل فرقة تقدم تراثها الحافل من الأغاني والدبكات والسمر.

بدوره، أكد اللواء أسامة عفش، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن شاطئ العريش مزدحم من المصطافين هذا العام، وتتم دعوة الفنانين والمشاهير واللاعبين من محافظات الجمهورية لمشاركتنا فرحتنا بعودة الأمن والأمان.