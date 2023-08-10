فتح باب التظلم على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية ببني سويف 

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بداية من السبت المقبل 12 أغسطس الجاري ولمدة 15 يومًا.

أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، أنه جرى الاجتماع بالشئون المالية والإدارية وشؤون الطلاب ولجان النظام والمراقبة، وجرى الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع (أ) إدارات بني سويف، أهناسيا، ببا، بينما يضم قطاع (ب) إدارات: الواسطى سمسطا، ناصر، والفشن، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

إجراءات تظلمات الدور الثاني للشهادة الاعدادية في بني سويف

وأشار إلى أن إجراءات تقديم تظلمات الدور الثاني الشهادة الاعدادية، أن يسدد ولي الأمر أو الطالب قيمة التظلم مبلغ يحدده عن كل مادة بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع أ بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع ب بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف

يشار إلى اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أمس الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 78% للطلاب النظاميين.