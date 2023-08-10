أسعار البرامج غير التقليدية بكلية علوم جامعة السويس.. تبدأ من 440 جنيها

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة أسعار البرامج المتميزة وغير التقليدية بالجامعات المختلفة والتي تدفع بهم إلى سوق العمل، منها كلية العلوم جامعة السويس والتي تميزت بوجود البرامج غير التقليدية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لجامعة السويس.

وأرفقت الجامعة أسعار البرامج غير التقليدية بكلية العلوم بإعلانها التميز لتسهل المقارنة والاختيار بين البرامج علي الطلاب، حيث أعلنت سعر الساعة المعتمدة للبرامج وعدد الساعات المعتمدة لتلك البرامج.

ويعد برنامج البتروكيماويات من البرامج غير التقليدية، إذ تقدم لمحة عامة عن صناعة البتروكيماويات، وتكوين البترول والعمليات المهمة، في صناعة البتروكيماويات والبوليمرات، بالإضافة إلى علوم الكيمياء الأساسية.

ويؤهل هذا البرنامج الخريجين لمجالات العمل في شركات النفط البتروكيميائى، وشركات الغاز بالإضافة لمجالات العمل ببرنامج الكيمياء.

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة السويس فإن أسعار الحصول علي هذا البرنامج والبرامج التالية تتراوح سعر الساعة المعتمدة بين 440 إلى 665 جنيها على حسب البرنامج، مع العلم أن ساعات البرنامج 136 ساعة معتمدة.

برنامج جيولوجيا البترول و الغازالطبيعي

من البرامج غير التقليدية بكلية العلوم جامعة السويس، يهدف البرنامج الى إعداد متخصص ملم بكل المهارات، المتعلقة بمجالات جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي والخامات المعدنية، حيث أن الجرعة التدريسية المعطاة الآن لطلاب التخصص العام فى الجيولوجيا لا تفي بتأهيلهم بدرجة ملائمة كافية للإبداع في مجال استكشاف البترول و الخامات المعدنية.

برنامج استكشاف البترول والخامات المعدنية

من البرامج غير التقليدية والحصول علية بمصروفات، بكلية العلوم جامعة السويس، و يعتبر هذا البرنامج العمود الفقري في استخراج الثروات المعدنية الطبيعية من باطن الارض ومعرفة كيفية استغلال تلك المصادر على أكمل وجه.

برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب بجامعة السويس

من البرامج غير التقليدية بكلية العلوم بجامعة السويس، ويكسب الطالب المهارات والأساليب المطلوبة لتطوير المعرفة، في شتى فروع الرياضيات وعلوم الحاسب وكيفية فهم وتطبيق تلك المفاهيم لحل المسائل والمشكلات العملية والتكنولوجية.

برنامج مرحلة الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة السويس

من البرامج غير التقليدية بكلية العلوم جامعة السويس مرحلة الدراسات العليا التي أصدرت بالقرار الجمهوري رقم 4136 بتاريخ 10/ 9/ 2018، وتضم 95 برنامجا بمرحلة الدراسات العليا والتي تنقسم الى ثلاث مراحل /الدبلومات/ الماجستير/ الدكتوراه.

بالإضافة إلى برنامج الماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية والبيئة، برنامج غير تقليدي، والتي ألحقت لائحته الدراسية باللائحة الداخلية لكلية العلوم – جامعة السويس.