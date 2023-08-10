إصابة شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي بالسويس

أصيب شاب صدمته سيارة ملاكي بين مدينتي فيصل والمستقبل في محافظة السويس، وجرى نقل المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، لتلقي العلاج بعد تقديم التأمين الطبي اللازم بموقع الحادث

إصابة شاب صدمته سيارة ملاكي

وتلقى مرفق إسعاف بلاغا من المارة أمام مدينة فيصل بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشخص مترجل، ما أسفر عن إصابته.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم بعد تقديم التأمين الطبي اللازم بموقع الحادث.

وتوجهت قوة من قسم شرطة فيصل، لمعاينة حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم ص ه‍ ع 6532 بشخص مترجل أمام مدينة فيصل أسفر عن مصاب وجرى نقله مستشفى السويس العام.