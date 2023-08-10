إعلان قوائم المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية المقررة في 13 أكتوبر المقبل، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات على مقعد نقيب أطباء القليوبية ومقعدين لعضوية مجلس النقابة أكثر من 15 سنة ومقعدين لعضوية النقابة أقل من 15 سنة.

أوضح الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة وأمين عام نقابة أطباء القليوبية أن عدد المرشحين النهائي بلغ 4 مرشحين لمقعد النقيب بعد تنازل أحد المرشحين و9 مرشحين علي مقعدي العضوية أكثر من 15 سنة و6 مرشحين علي مقعدي النقابة للعضوية لأقل من 15سنة

القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

أشار رئيس لجنة الانتخابات بنقابة الأطباء بالقليوبية، إلى أن أسماء المرشحين بالقوائم النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية كالتالي:

مرشحو مقعد نقيب القليوبية

- حمدي الجزار

- عبد اللطيف البلشي

-علاء جودة

- محمد غریب

المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة

- أحمد العيوطي

- أحمد سعيد عثمان

- السيد عبد الستار

- رجب فتوح هريدي

- عماد تبع

- فوزي عبد الله

- محمد عجلان

- محمد کمال

- مصطفى العزب

الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة

- إبراهيم الغريب

- أسماء بيان

- أميرة الجمال

- فاتن سلامة

- هشام سعید محمد

- يسري زكريا.

أشار رئيس اللجنة إلى أن أن لجنة الانتخابات مكونة من كل من الدكتور أحمد أنور كمال أمين عام النقابة بالقليوبية رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية وعضوية كل من الدكتور أحمد يوسف والدكتور رؤوف فؤاد عضوا مجلس النقابة، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة في 13 أكتوبر المقبل من العام الجاري 2023.

وأضاف أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.