إعلان قوائم المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء القليوبية، قوائم المرشحين لانتخابات التجديد النصفي 2023 والمقررة في أكتوبر المقبل على منصب النقيب ومقاعد تحت وفوق السن لمجلس النقابة الفرعية ومقاعد النقابة العامة ونقيب الجمهورية.

مرشحو مقعد نقيب أطباء القليوبية

أوضح الدكتور أحمد أنور كمال أمين الصندوق ورئيس لجنة الانتخابات لـ«الوطن»، أنه بلغ عدد المرشحين على منصب نقيب أطباء القليوبية 5 مرشحين وهم:

- د. محمد عبد الفتاح محمد عجلان

- د. علاء الدين جودة علي وهبة

- د. عبد اللطيف محمد البلشي

- د. حمدي أحمد عبده حسانين الجزار

- د. محمد محمود غریب محمود

مرشحو فوق السن بأطباء القليوبية

أضاف أنور أنه بلغ عدد المرشحين فوق 15 سنة قيد بالقليوبية 10 مرشحين هم:

د . محمد عبد الفتاح محمد

د. فوزي محمد عبد الله

د. محمد محمد كمال عبد العزيز

د. عماد الدين ابراهيم محمد وشهرته د. عماد تبع

د. أحمد حسن أحمد

د. رجب فتحي هويدي

د. مصطفى عزب مأمون

د. أحمد سعيد عثمان

د. محمد محمود غریب محمود

د. السيد عبد الستار السيد

مرشحو تحت السن نقابة أطباء القليوبية

أوضح «أنور» أن عدد المرشحين أقل من 15سنة قيد بنقابة أطباء القليوبية 8 مرشحين وهم:

د. أميرة أحمد محمد الجمال

د. هشام سعيد محمد السيد

د. عماد الدين محمود مصطفی زیادة

د. فاتن سلامة ميران

د. إبراهیم أحمد إبراهيم علي

د يسري زکريا جابر حسن

د. أسماء سعید أحمد صالح بیان

د. مصطفى عبد الرحمن أبو اليزيد

أشار «أنور» إلى أن عدد المرشحين على قطاع وسط الدلتا تحت السن مرشح واحد وعدد المرشحين نقابة عامة فوق السن 4 مرشحين وعدد المرشحين نقابة عامة تحت السن 4 مرشحين.

الجدول الزمني للانتخابات

أوضح «أنور» أن الجدول الزمني للانتخابات انطلق بعد غلق باب الترشح بإعلان أسماء المرشحين الابتدائية على أن يتم فتح باب الطعون من 10 يوليو إلى 14 يوليو وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد الطعون 18 يوليو المقبل وفتح باب التنازلات من 22 يوليو حتى 27 يوليو المقبل وإعلان القائمة النهائية أول أغسطس المقبل وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.

أشار «أنور» إلى أنه جرى تشكيل اللجنة من كل من الدكتور أحمد أنور كمال أمين عام النقابة بالقليوبية رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية وعضوية كل من الدكتور أحمد يوسف والدكتور رؤوف فؤاد عضوا مجلس النقابة تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي.

أوضح الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والمقررة في 13 أكتوبر المقبل من العام الجاري 2023، أن الانتخابات تجري هذه المرة على مقعد نقيب النقابة الفرعية بالقليوبية ومقعدين فوق السن لأكثر من 15 سنة قيد بالنقابة ومقعدين تحت السن أقل من 15 سنة قيد حيث تم التقدم للجنة في المواعيد المحددة.

أضاف «أنور» أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.