5 مرشحين على مقعد نقيب أطباء القليوبية في انتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء القليوبية غلق باب الترشح للانتخابات أمس الجمعة، والمقررة في أكتوبر المقبل على منصب النقيب ومقاعد تحت وفوق السن لمجلس النقابة الفرعية، ومقاعد النقابة العامة ونقيب الجمهورية.

غلق باب الترشح لانتخابات أطباء القليوبية

وأوضح الدكتور أحمد أنور كمال أمين الصندوق ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية أنه جرى غلق باب الترشح في التاسعة مساء الجمعة، وبلغ عدد المرشحين على منصب نقيب أطباء القليوبية 5 مرشحين، وبلغ عدد المرشحين فوق 15 سنة قيد بالقليوبية 10 مرشحين وعدد المرشحين أقل من 15سنة قيد 8 مرشحين، وعدد المرشحين على قطاع وسط الدلتا تحت السن مرشح واحد، وعدد المرشحين نقابة عامة فوق السن 4 مرشحين وعدد المرشحين نقابة عامة تحت السن 4 مرشحين.

الجدول الزمني للانتخابات

وأضاف «أنور»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الجدول الزمني للانتخابات ينطلق بعد غلق باب الترشح اليوم بإعلان أسماء المرشحين الابتدائية يوم 7 يوليو المقبل، وفتح باب الطعون من 10 يوليو إلى 14 يوليو وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد الطعون 18 يوليو المقبل وفتح باب التنازلات من 22 يوليو حتى 27 يوليو المقبل وإعلان القائمة النهائية أول أغسطس المقبل وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.

أشار أنور أنه جرى تشكيل اللجنة التي بدأت عملها حتى اليوم الجمعة 30 يونيه الجاري وعملت يوميا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءاً بمقر نقابة أطباء القليوبية ببنها في عمارات غرب الإستاد، وتشكلت من كلا من الدكتور أحمد أنور كمال أمين عام النقابة بالقليوبية رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، وعضوية كلا الدكتور أحمد يوسف والدكتور رؤوف فؤاد عضوا مجلس النقابة تمهيدا لإجراء إنتخابات التجديد النصفي

وأوضح رئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والمقررة في 13 أكتوبر المقبل من العام الجاري 2023 أن الانتخابات تجري هذه المرة علي مقعد نقيب النقابة الفرعية بالقليوبية ومقعدين فوق السن لأكثر من 15 سنة قيد بالنقابة ومقعدين تحت السن أقل من 15 سنة قيد حيث تم التقدم للجنة في المواعيد المحددة.

أضاف أنور أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين علي منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.