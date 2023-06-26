للحجاج المصريين.. أسعار قطار الحرمين من مكة للمدينة ذهابا وإيابا

أتاحت المملكة العربية السعودية للحجاج المصريين إمكانية استقلال قطار الحرمين خلال موسم الحج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، إذ تفصل بين المدينتين حوالي 260 كيلو مترا، وذلك تسهيلا على الحجيج خيث كان عليهم السفر بوسائل نقل شاقة ومرهقة.

وتصل سرعة قطار الحرمين نحو 300 كيلو متر في الساعة، بما يسمح بالوصول ما بين مكة المكرمة إلى المدينة المنورة خلال وقت قصير، لذلك يبحث الكثيرون من الحجيج عن أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهابا وعودة.

أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهابا وعودة

وتباينت أسعار تذاكر قطار الحرمين بين مكة إلى المدينة ذهابا وإيابا خلال موسم الحج 1444، والتي جاءت كالآتي:

- سعر تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المدينة درجة الأعمال 362.25 ريال.

- سعر تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المدينة درجة اقتصادية 224.25 ريال.

- سعر تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهاب وعودة درجة الأعمال 724.50 ريال.

- أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة ذهاب وعودة درجة اقتصادية 448.50 ريال.

قطار الحرمين

يُعرف عن قطار الحرمين السريع أنه سريع ويوفر للمسافرين قدرا كبيرا من الراحة، لا سيما الذين قاموا بالحجز على درجة الأعمال التي توفر خدمات ضيافة خاصة، ومساحات كبيرة، والعديد من المرافق والخدمات التي تسمح بمتابعة وإنجاز الأعمال أثناء الرحلة.

وتوفر الدرجة الاقتصادية للمسافرين قدرًا لا بأس به من الراحة، مع وجود كافتيريا في كل قطار لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة للمسافرين.