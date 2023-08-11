10 نصائح للمواطنين لترشيد استخدام المياه في المنازل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن هناك 24 لتر ماء تهدر يوميًا عند وجود تسريب في المياه، مشيرا عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن تسريب الصنبور يرفع الاستهلاك إلى 720 لترًا شهريًا للفرد، وارتفاع قيمة فواتير المياه، والدخول في شرائح أعلى.

نصائح لترشيد استخدام المياه في المنازل

ووجّه المركز عدة نصائح لترشيد استخدام المياه في المنازل كالتالي:

1- استخدم القطع الموفرة الذكية لتتحكم في ضغط المياه، وتقلل فاتورتك بنسبة 60 - 75%.

2- احرص على تركيب عداد مياه منفصل عن العداد المشترك لكامل المنشأة السكنية؛ لتتمكن من مراقبة استهلاكك وترشيده.

3- صيانة دورية صنابير المياه والسخانات والمحابس وخزان المرحاض «السيفون»؛ لتوفير فاتورة المياه والكهرباء.

4- اغلق الصنبور في أثناء غسل الأسنان أو الحلاقة، واحرص على تقليل كميات المياه المستخدمة في الاستحمام والوضوء.

5- تجنب استخدام غسالة الأطباق أو الملابس إذا كانت غير ممتلئة، واختر البرامج المُوفّرة للمياه.

6- استخدم أفكارًا ذكية لتوفير المياه بمنزلك، مثل الاستفادة من مياه صرف الحوض في ملء خزان المرحاض.

7- استفد من مياه صرف التكييف في بعض أعمال التنظيف المنزلية وغسيل السيارة.

8- لا تستخدم خراطيم المياه في غسيل السيارة، فهي تُهدر كمية كبيرة من المياه، وتتسبب في تلف وصدأ السيارة.

9- استخدم الغسالات ذات التحميل الأمامي (باب أمامي) فهي توفر في استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 40% مقارنة بغسالات التحميل العلوي باب علوي.

10- كن إيجابيًا وساهم في توعية من حولك والأصدقاء بأهمية ترشيد استخدامات المياه وابدأ بنفسك.