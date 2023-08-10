تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة في القليوبية.. خفض الحد الأدنى

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة، حيث جرى خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام بالمحافظة إلى 215 درجة بدلا من 220 درجة في المرحلة الثانية.

خفض تنسيق الثانوية العامة 2023

أوضح بيان المحافظة أن خفض تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة القليوبية جرى بناء على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 ليصبح 215 درجة بدلا من 220 درجة

فتح فصول خدمات ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023

أضاف البيان أن قرار خفض تنسيق الثانوية العامة 2053، جاء تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب، كما وافق على أن يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول لمدارس الثانوي العام الخدمات 180 درجة

في سياق متصل، أشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه وفقا لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة بمحافظة القليوبية، فإنه يمكن للطلاب التقدم لكافة المدارس الثانوية بحد أدنى 215 درجة، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة الثانوي العام كالتالي:

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر

- 2 صورة البطاقة الصحية

- الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم «الشهادة الإعدادية» و2 صورة منها

- صورة بطاقة ولي الأمر

-4 صور شخصية حديثة

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها ويسجل الرقم القومي وتكتب بخط واضح

- 20 طابع مهن تعليمية

- 1 طابع تعليمي

- ملف ورقي.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.

يذكر أن المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة 2023 بالقليوبية، كانت بحد أدنى 225 درجة، جرى تخفيضها في المرحلة الثانية إلى 220 درجة، وفي المرحلة الثالثة إلى 215 درجة