النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول بمدارس الثانوي الفني في القليوبية

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي للعام الدراسي 2022 / 2023.

تعديل تنسيق الثانوي الفني القليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تقرر التعديل في تنسيق المدارس الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023، تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمدارس الثانوية الفنية، حيث يبلغ عدد الطلبة 35317 طالبا وطالبة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

رفع كفاءة العملية التعليمية

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة، كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد التقديم يبدأ اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس، ولمدة 3 أسابيع، بمختلف المدارس الفنية، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس وذلك كالآتي:

وقرر محافظ القليوبية في وقت سابق النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 إلى 215 درجة بدلاً من 222 درجة، وكذلك الموافقة على فتح فصول خدمات للصف الأول الثانوي بمجموع 190 درجة.