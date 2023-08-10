أستاذ سياسة تعليمية: المجلس الوطني للتدريب والتعليم كان حلم طه حسين

قال الدكتور أشرف محرم، أستاذ السياسة التعليمية بجامعة عين شمس، إن مشروع قانون «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» من مشروعات القوانين الهامة للغاية، وهذا حلم كان يحلم به من قبل عميد الأدب العربي طه حسين بأن يكون في مصر عقل كبير يفكر في التعليم كله بمصر، والهيئة المقترحة أو المزمع إنشاؤها تفكر بالكيفية نفسها.

مسارات التعليم في مصر متشعبة

وأضاف «محرم»، خلال لقاء ببرنامج «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن مسارات التعليم في مصر بداية من التعليم الأساسي كثيرة ومتعددة ومتشعبة، كما أنه في المرحلة الثانوية هناك تعليم فني تابع لوزارة التربية والتعليم بخلاف الثانوية العامة، وهناك تعليم فني تابع لجهات أخرى مثل وزارة الصناعة أو وزارة الدفاع.

وأشار إلى أن التعليم الجامعي أيضا متشعب فهناك جامعات حكومية وأهلية وخاصة وأجنبية، كما أن التعليم نفسه هناك تعليم دولي، وكل هذه التشعبات كان لا بد هناك مظلة كبيرة تفكر في كل هذه الأنظمة، وتوحد نمط التعليم.

كيان كبير يفكر في التعليم

ولفت أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بمثابة كيان يفكر في التعليم كرؤية كبيرة وأحلام مصر في المستقبل، خاصة أن التعليم ليست صناعة اليوم، ولكن ما نعده اليوم يكون معنا في المجتمع بعد 16 عاما.