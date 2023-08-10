عضو «الحوار الوطني»: التوافق على نظام الانتخابات المحلية 75% قائمة مغلقة و25% «نسبية»

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التوصية الأهم للنظام الانتخابي الخاص بالمحليات خلال مناقشات الجلسات المتخصصة، هي الاتفاق على مقترح أن تكون الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.

يجب أن يتوافق أي نظام انتخابي مع الدستور

وأضاف «فرحات»، خلال مكالمة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أن هناك توافقاً مهماً على هذه المقترح، والهدف هو أن يتوافق أي نظام انتخابي مع الدستور، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بالتمثيل بشكل عام، وتمثيل بعض الفئات والشرائح على نحو خاص.

وأشار إلى أن التوصية الخاصة بالنظام الانتخابي للمحليات تعتبر نهائية عندما تخرج من مجلس الأمناء، علما بأن اللجان المتخصصة هي حلقة وسط ما بين الجلسات العامة، التي تناقش مختلف القضايا، ونوقشت داخل هذه الجلسات قضية المحليات والنظام الانتخابي الأمثل للمحليات.

الجلسات المتخصصة إحدى حلقات عمل الحوار الوطني

أوضح أن الجلسات المتخصصة تظل إحدى الحلقات أو مستويات عمل الحوار الوطني قبل الحلقة الأخيرة وهي اعتماد مجلس الأمناء لهذه المخرجات ورفعها لرئيس الجمهورية.