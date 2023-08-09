«الشعب الديمقراطي»: الحوار الوطني بمثابة لم شمل للدولة المصرية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ الحوار الوطني كان بمثابة لم الشمل للدولة المصرية، بعد انطلاقه بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ناقش 3 محاور، هي الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.

114 لجنة لمناقشة المحاور

وأضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «جرت تحت هذه المحاور مناقشة 114 ملفا بـ114 لجنة، وجمعت جلسات الحوار الوطني كل أقطاب السياسة المصرية وأحزابها وقواها المدنية، وسيتم تحديد ودراسة ما جرى تقديمه من اقتراحات ورؤى في ورش وجلسات متخصصة».

دراسة المقترحات في الجلسات المتخصصة

وتابع، بأن الجلسات المتخصصة ستدرس الاقتراحات والرؤى حتى يتم تنفيذها وتطبيقها بنتائج على شكل مقترحات وتشريعات، وتُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يتخذ قراره بموجب هذه النتائج.

وواصل: «تناقشنا في في حزب الشعب الديموقراطي مسائل تخص الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي، ووجدنا أن السبيل الأمثل والأفضل للظروف السياسية والمجتمعية في مصر أن تكون هناك قائمة مغلقة، ولكن تزيد بدلا من أن تكون 4 قوائم لتكون 8 قوائم مغلقة، لأنها تكفل عدم إضاعة ما يقرب من 49% من الأصوات».