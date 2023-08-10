قناة «الحياة»: فعاليات ثقافية وفنية بمهرجان العلمين ترضي مختلف الأذواق

عرضت قناة الحياة، تقريرا حول فعاليات مهرجان العالم علمين، والمقام بمدينة العلمين الجديدة، والذي شهد حجم إقبال كبير وغير مسبوق.

تنوع فعاليات مهرجان العلمين

وقال أحمد غنيم مراسل برنامج «الحياة اليوم»، إن أبرز ما يميز مهرجان العلمين هو تنوع فعالياته، إذ أن هناك فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية بجانب تنظيم عروض أزياء، لافتا أن الفعاليات تجذب كل الأذواق.

درة وسيرين عبد النور في مهرجان العلمين

وأضاف أن هناك نجوم يحضرون فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على رأسهم الفنانة درة والفنانة سيرين عبد النور، وهناك حالة إعجاب كبيرة بالحفلات الفنية التي ينظمها المهرجان.

وتابع: «حتى خلال منتصف الأسبوع يستمر توافد الزوار على مدينة العلمين الجديدة وسط فعاليات مختلفة طوال أيام الأسبوع، وخلال الأسبوع الماضي أقيمت فعاليات غنائية وتراثية وثقافية ورياضية دولية».