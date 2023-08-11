موقع بريطاني شهير ينصح بتجربة أفضل 12 نشاطا سياحيا في مصر

ركز موقع The Independent البريطاني على أفضل 12 نشاطا سياحيا يمكن أن تقوم بهم في مصر في ظل تطور ونشاط السياحة في البلاد، لافتا إلى أن مصر حلقة وصل بين شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، فالقاهرة مركز جذب حيوي ومقصد سياحي جاذب.

التمتع في مصر

وبين الموقع أن عدد السائحين من بريطانيا زاد خلال العام الماضي في ظل الإقبال على منتجعات البحر الأحمر المصرية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة وأصبح بديلا عن المقاصد السياحية الأوروبية بسبب مناسبة أسعارها وسطوع الشمس بشكل كبير بين شهور سبتمبر ومايو.

رحلة نيلية لا تنسى

وبين التقرير أن هناك أنشطة كثيرة يمكن للشخص القيام بها ومنها رحلة نيلية في نهر النيل خاصة في فندق عائم بين مدينتي الأقصر وأسوان ومشاهدة المشاهد الخلابة هناك، بجانب نشاط التزلج على الرمال في الصحراء والاستمتاع بالكثبان الرملية في رحلات السفاري في مصر خاصة في الصحراء الغربية التي تضم أحد أفضل مواقع العالم للتزلج على الرمال وهذا الأمر أفضل مغامرة لمن يقضي عطلة في شرم الشيخ أو الغردقة بحانب القدرة على التواجد في الخيم البدوية.

التمتع بالغطس

ولفت التقرير إلى أن المياه الدافئة في البحر الأحمر تعد واجهة ممزية للغوص والتمتع بمشاهدة الشعب المرجانية ومنها محمية رأس محمد الشهيرة والقدرة على مشاهدة الشلالات تحت الماء وحطام السفن والحياة البحرية الرائعة وهناك يمكن ممارسة الغطس.

أصالة خان الخليلي

وتطرق التقرير أيضا إلى سوق خان الخليلي الذي يعد أشهر أسواق مصر التي تنبض بالحياة والورش التقليدية والسلع الزيتية والعطرية والسيراميك والفوانيس والمشغولات الذهبية، أما إذا كانت من عشاق السباحة فيجب عليك التوجه إلى واحة سيومة التي تضم مئات الينابيع الطبيعية وبرك الملج ذات الظلال الفيروزية الرائعة بجانب التخييم البدوي في الصحراء البيضاء في الفرافرة غرب مصر.

الأهرامات والبالون الطائر

وأوضح التقريرأن رحلة البالون الطائر فوق مدينة الأقصر تتيح لك مشاهدة وادي الملوك ووادي الملكات وتماثيل عدة ونهر النيل، بجانب زيارة وادي الملوك الذي يضم مقابر الملوك والنبلاء بما في ذلك مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون، وكذلك يمكن زيارة جبل سيناء والتمتع بممارسة رياضية المشي وزيارة دير سانت كاترين المسجل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبالطبع لا يمكنك تجاهل زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول ومؤخرا أصبحت هناك أماكن عدة في مصر تتيح لك فرصة تعلم طبخ الطعام المصري الأصيل.