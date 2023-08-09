توقيع الكشف الطبي على موظفي مديرية الشباب بكفر الشيخ ضمن مبادرة 100 يوم صحة

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مبادرة 100 يوم صحة التي انطلقت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهم وأبرز المبادرات التي جرى تدشينها خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية لتوقيع الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم مجانا في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة ومنها الهيئات الشبابية والرياضية في محافظة كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف الطبي على العاملين بشباب كفر الشيخ

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة تواجدت بالمديرية اليوم لفحص وتوقيع الكشف الطبي على العشرات من العاملين بالمديري، ضد الأمراض المزمنة من الضغط والسكر وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة بأماكن التجمعات والنوادي و المقار الحكومية الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من الأماكن العامة بتضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الفرق الطبية المتنقلة، مشيراً إلى فتح مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال القوافل الطبية المختلفة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين تطبيقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب هي مراكز خدمه مجتمعية.

مبادرة 100 يوم صحة تجوب مراكز كفر الشيخ

وتهدف المبادرة إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها «100 يوم صحة» مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج مجانا لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب.