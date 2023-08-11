تجديد حبس 3 متهمين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات حبس 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات في المادة رقم 34، نص على أن تكون عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة مدينة بدر بالقاهرة، فقد قام رجال الشرطة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بمدينة بدر بالإشتباه في إحدى السيارات يستقلها شخصان، وتم استيقافهما، فانعطف المتهمين عكس الاتجاه وألقيا جوالا كان بحوزتهما، وداخله 130 كيسًا من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلوجرامًا، وتم ضبطهما.

وتبين أن السيارة التي استخدمت في الواقعة بحيازة أحد الأشخاص في الإسماعيلية، وبتتبع خط سير المتهم تم ضبطه في الغربية، واعترف بارتكاب الجريمة وتحصله على المخدرات من شخصين وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.