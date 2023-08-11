أستاذ تكنولوجيا المعلومات: الهجمات السيبرانية والتجسس الصناعي أضرت بألمانيا

قالت الدكتورة رشا عبدالستار أستاذ تكنولوجيا المعلومات، أن ألمانيا أعلنت رسميا أن اقتصادها انكمش لعدة أسباب منها الهجوم السيبراني المستمر والتجسس الصناعي على بيانات شركات الصناعة الألمانية في الفترة الماضية، حيث اهتزّ حجم الصناعة.

الدول الأوروبية

وأضافت عبد الستار، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدول الأوروبية الكبرى تعتمد في نظم الحماية الخاصة بها على تطبيقات مشهورة جدا روسية الصنع، متسائلة: "ماذا يحدث إن انسحبت هذه التطبيقات والأدوات الخاصة بحماية بيانات الشركات الألمانية؟!.

نظم التخزين الداخلية

وتابعت: «لا يوجد أي حل إلا وجود نموذج موحد لهذه الدول للإجراءات وتحديث وتطوير الخوارزميات بشكل متواصل، كما يجب تنبيه المواطنين عند استخدام تطبيقات البيانات الخاصة بهم، وهناك وسائل حماية جديدة يجب طرحها في الأسواق، ويجب الاعتماد على نظم التخزين الداخلية الآمنة وعدم الاعتماد على نظم دولية».