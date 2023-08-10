عضو بـ«تنسيقية الشباب»: لابد من وجود هيئة تجمع كل الجهات المنوطة بالأسرة

قالت إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العنف الزوجي سواء من قبل الزوج أو الزوجة يكون سببه التنشئة الاجتماعية والذي يولد داخل أسرة تنتهج العنف، ولا يتم تهذيب هذا السلوك من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

لا يوجد برامج بكيفية الزواج

وأضافت «دويدار»، خلال لقاء على «إكسترا لايف»، على هامش الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، أن الطفل خلال دراسته في المدرسة ثم الجامعة لا يتم تقديم برامج له بكيفية الزواج، وعندما يحدث خلاف زواجي لا يعرف كيفية عدم تصاعده ليكون عنفاً جسدياً أو لفظياً أو إهانات أو حتى عنف مادي.

وأشارت إلى أن التغيرات التي حدثت في المجتمع أدت بأن نسب العنف والمرض النفسي مرتفعة، لافتة إلى أنه ينقص المجتمع المصري قضية الوعي، وأنه بالرغم من وجود عشرات الجهات المنوطة بالأسرة المصرية إلا أن كل جهة تعمل في جزيرة منفصلة، ولا بد من وجود هيئة منوطة بتجميع كل هذه الجهود ووضع خارطة طريق لها.