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عمر خيرت يشكر جمهور حفل مهرجان العلمين ويقدم مقطوعة لحفيدته حبيبة

كتب:

محمد عزالدين
11:07 م | الخميس 10 أغسطس 2023
الموسيقار الكبير عمر خيرت وحفيدته

الموسيقار الكبير عمر خيرت وحفيدته

وجّه الموسيقار الكبير عمر خيرت، رسالة لجمهوره خلال حفله المقام حاليا ضمن مهرجان العلمين الجديدة: «منورين العلمين، نور عظيم، أشكركم على حضوركم، واسم العالم علمين حلو، حاجة تفرح، الحمد لله».

عمر خيرت يقدم مقطوعة لحفيدته "حبيبة"

وأضاف عمر خيرت خلال حفله المقام في مهرجان العلمين الجديدة، وتعرضه قناتا dmc والحياة: «عاوز أقدم مقطوعة لحفيدتي حبيبة، والموسيقى دي اسمها حبيبة».

الحدث الترفيهي الأكبر

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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